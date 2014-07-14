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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل الجهود من أجل إلزام إسرائيل بوقف العدوان

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سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل الجهود من أجل إلزام إسرائيل بوقف العدوان سفير فلسطين بالقاهرة: مصر تبذل الجهود من أجل إلزام إسرائيل بوقف العدوان

جمال الشوكي

أكد جمال الشوكي سفير فلسطين بالقاهرة، أن تقوم بإتصالات مع الأطراف بما فيهم الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف هذا العدوان الهمجي الإجرامي الإسرائيلي ضد شعب فلسطين ، معرباً ان أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح.

وأعرب الشويكي – في تصريح له عبر اذاعة صوت فلسطين – عن إعتقاده أنه اذا كان هناك تعاون عربي وأستخدام لكل النفوذ والعلاقات العربية في هذه اللحظات فسوف يودي ذلك إلي وقف العدوان الاسرائيلي، مشيراً إلي أن كل لحظة تأخر فيها وقف العدوان يعني مزيد من الضحايا الأبرياء والدمار على هذا الشعب الفلسطيني الأعزل.

وردا على سؤال حول ما تحدثت عنه وسائل إعلام مصرية من رسالة شديدة اللهجة من الرئيس عبد الفتاح للحكومة الاسرائيلية إذا إستمرت الهجمات الوحشية على قطاع غزة، قال السفير الفلسطيني “ما هو معلن أن الرئيس السيسي أخذ موقفا ـ وطالب المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف العدوان ، وأن مصر ستبدل كل جهد ممكن من أجل وقف هذا العدوان.”

أ ش أ

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