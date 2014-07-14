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سائقون يقتحمون مكتب سفريات بـ”المنيل” ويرشقونه بالحجارة لتأخر إجراءات سفرهم للخارج

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سائقون يقتحمون مكتب سفريات بـ”المنيل” ويرشقونه بالحجارة لتأخر إجراءات سفرهم للخارج سائقون يقتحمون مكتب سفريات بـ”المنيل” ويرشقونه بالحجارة لتأخر إجراءات سفرهم للخارج

أرشيفية

اقتحم منذ قليل مجموعة من السائقين ممكتب سفريات في شارع عبدالعزيز،آل سعود  في المنيل بعد تأخر إنهاء إجراءات سفرهم من قبل موظفي الشركة.

قام مجموعة من السائقين باقتحام مقر الشركة وذلك بعد أن قاموا بتكسير الأبواب وإلقاء الحجارة ، وتهشيم لمبات الإضاءة لمكتب سفريات، وذلك بعد أن انتابتهم حالة من الغضب لتأخر في إنهاء إجراءات سفرهم، وقطعوا شارع عبدالعزيز آل سعود مما تسبب في شلل تام في الحركة المرورية بمنطقة المنيل.

علي الفور، توجهت مجموعة من ضباط الشرطة إلي السائقين الغاضبين لمحاولة التفاوض معهم وأن يكونوا وسيط بينهم وبين إدارة مكتب السفريات لكن الأمر باء بالفشل، واستمر السائقون في التعبير عن غضبهم.

(المراسل| حمدي جابر) 

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