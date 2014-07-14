زيادة تداول البضائع بموانىء البحر الأحمر خلال يونيه بنسبة 27.19 %

حققت موانىء البحر الأحمر زيادة فى معدلات التداول خلال شهر يونيه بنسبة 27.19 % عن شهر يونيه للعام الماضي حيث تم تداول 2271704 طن بضائع صادر و وارد عبر موانىء الهيئة.

وقال اللواء بحرى ” حسن فلاح ” رئيس الهيئة أن موانىء الهيئة استقبلت خلال شهر يونيه الماضي 1448377 طن بضائع و تم تصدير 823327 طن و ذلك نتيجة لتضافر جهود العاملين بموانىء الهيئة و تعاون الجهات العاملة بموانيها .

و أضاف فلاح عبر بيان اعلامي أن موانىء الهيئة استقبلت 126490 طن بوتاجاز و 63000 طن قمح و عدد 606 رأس حيوانات حية كما استقبلت 80882 طن زيوت طعام و 553832 طن كلينكر و تم تصدير 33377 طن اسمنت و 349389 طن فوسفات .

و أن حركة تداول الحاويات عبر موانىء السويس و الأدبية كانت 334 حاوية 20 قدم ( وارد 120 حاوية و صادر 214 حاوية ) و اجمالى 1748 حاوية 40 قدم ( وارد 904 حاوية و صادر 844 حاوية ) كما تم تداول 36930 حاوية بميناء السخنة ( وارد 24829 حاوية و صادر 12101 حاوية ) .

كما استقبلت موانىء الهيئة خلال شهر يونيه 87310 راكب و غادر 20940 راكب باجمالى 108250 راكب . و شهدت وصول 3381 سائح و مغادرة 2564 سائح باجمالى 5945 سائح .

يستعد ميناء السويس اليوم لاستقبال السفينة أمنية وعلى متنها 12 ألف طن بضائع عامة كما يستقبل ميناء الأدبية اليوم السفينة يونى بروزيرس وعلى متنها 27163 طن كلينكر صب قادمة من ايران و السفينة سوليل وعلى متنها 3943 طن فول استرالى صب قادمة من بورسودان كما يغادر الميناء اليوم السفينة سابين وعلى متنها 12 الف طن بضائع عامة و السفينة يومالكهاير وعلى متنها 3200 نترات امونيوم متجهة إلى بورسودان .

يستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة اليوسيفية وعلى متنها 811 راكب و 257 سيارة و 22 شاحنة و السفينة طابا وعلى متنها 20 شاحنة كما يغادر الميناء العبارة محبة وعلى متنها 137 راكب و 10 سيارة و 13 شاحنة .

و يشهد ميناء نويبع وصول العبارة ايلة وعلى متنها 273 راكب و 18 سيارة و 3 شاحنة و السفينة بريدج وعلى متنها 37 شاحنة .

استقبل ميناء سفاجا بالأمس العبارة الرياض وعلى متنها 929 راكب و 83 سيارة و مغادرة العبارة اليوسيفية وعلى متنها 63 راكب و 9 سيارة و 36 شاحنة و العبارة الرياض وعلى متنها 250 راكب و 16 سيارة و 8 شاحنة .

و استقبل ميناء نويبع بالأمس السفينة بريدج وعلى متنها 13 براد و 21 شاحنة و العبارة آيلة وعلى متنها 329 راكب و 20 سيارة و 2 براد و غادر الميناء السفينة بريدج وعلى متنها 25 براد و 11 شاحنة و العبارة ايلة وعلى متنها 633 راكب و 1 سيارة و 1 شاحنة و غادر 388 معتمر ، أما ميناء السخنة فقد استقبل سفينتى الحاويات ا م اس سى ناميبيا و ستادت لوبيك قادمة من العقبة و يستعد لمغادر الميناء السفينة ستادت لوبيك متجهة الى جدة .