اتحاد المصريين فى النمسا يدين هجوم العريش الإرهابى

أدان الأتحاد العام للمصريين فى النمسا، الهجوم الارهابى الذى أستهدف الليلة الماضية منطقة سكنية فى مدينة العريش بشمال سيناء وأوقع عدداً من الشهداء والمصابين.

وقال بيان للأتحاد اليوم، فى فيينا أن عناصر الإرهاب الأسود تقوم بمحاولات يائسة لإثبات الوجود بعد أن نجحت القوات المسلحة فى تطهير سيناء من بؤر الإرهاب الخطيرة ووجهت ضربات قوية وموجعة لقياداته بالتعاون مع أبناء سيناء الشرفاء .

وأشار البيان إلى أن قوى الأرهاب تحاول إستغلال التوتر على الحدود الشرقية بسبب الهجوم الاسرائيلى على غزة وتحاول زعزعة الإستقرار فى سيناء إلا أن تقديراتهم خاطئة لأن مصر ماضية فى طريق الأستقرار السياسى ولن تنال منها هذه الاعمال الإجرامية والقوات المسلحة قادرة على حماية حدود مصر الشرقية.

وأكد الاتحاد أن مصر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية فى حربها العادلة على الإرهاب بالإضافة إلى سعيها لتحسين الأوضاع الأقتصادية وتوفير حياة كريمة للمواطنين ولاشك أن الطريق صعب وشاق ولكن المصريين قادرون على تخطى الصعاب وتحقيق النصر القريب بإذن الله .

أ ش أ