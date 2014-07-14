نصف دول العالم تشارك فرنسا الاحتفال بالذكري المئوية للحرب العالمية الأولي

تحتفل فرنسا اليوم الاثنيني14 يوليو، بالذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى والعيد الوطني الفرنسي من خلال استعراض عسكري ضخم يجوب الشانزليزيه بباريس، أهم ما يميز احتفالات هذه السنة هو مشاركة ممثلي نحو 80 دولة ساهمت في الحرب الكبرى بفرنسا.

تحيي فرنسا الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى اليوم الاثنين 14 يوليو كما جرت عليه العادة كل سنة من خلال استعراض عسكري ضخم يجوب جادة الشانزليزيه.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمة بالمناسبة نقلها موقع فرانس 24 “على جادة الشانزليزيه، نصف دول العالم ستكون ممثلة”.

وبمناسبة الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى دعي ممثلو 80 بلدا شاركوا في النزاع إلى احتفالات الرابع عشر من يوليو.

ويشارك جنود من الجيش الجزائري للمرة الأولى منذ الاستقلال في الاحتفالات الخاصة بمئوية الحرب العالمية الأولى التي تنظم بباريس بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي.