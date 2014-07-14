كيري يجتمع مع ظريف في فيينا اليوم

تستأنف اليوم في العاصمة فيينا أعمال جولة المفاوضات النووية الإيرانية الغربية السادسة, بعقد اجتماع ثنائي بين وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف, ونظيره الأمريكي جون كيري, الذي قرر البقاء في العاصمة فيينا لإجراء المزيد من المفاوضات مؤكدا “هناك حاجة لإجراء المزيد من المحادثات”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه قرر البقاء في العاصمة فيينا لمتابعة أعمال المفاوضات التي من المقرر أن تستمر حتى العشرين من شهر يوليو الجاري, في الوقت الذي غادر فيه النمسا وزراء خارجية دول فرنسا, بريطانيا, ألمانيا, بعد عقد مفاوضات ثنائية مكثفة أمس الأحد مع الجانب الإيراني لتقييم حجم التقدم الذي تم إحرازه منذ بدء جولة المفاوضات السادسة التي تستضيفها النمسا.

ه وقد وصف محمد جواد ظريف مفاوضات أمس مع وزراء خارجية دول مجموعة 5+1 بأنها كانت جيدة جدا وإيجابية معلنا أنه قرر البقاء في العاصمة فيينا لإدارة المفاوضات حتى حلول العشرين من شهر يوليو الجاري, متوقعا أن يكون الأسبوع المقبل مفعم بالمفاوضات الشاقة.

أ ش أ