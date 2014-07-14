بدء تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعم في عين شمس ومصر الجديدة والنزهة اليوم

بدأ اليوم الاثنين، تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز المدعم فى مناطق عين شمس ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة بواقع 163 مخبزا .

وتم تطبيق النظام الجديد خلال الأيام الماضية على مراحل في مناطق البساتين ودار السلام بواقع 179 مخبز، وفي مناطق السيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة بواقع 186 مخبز، وفي عابدين والأزبكية ووسط القاهرة والموسكي وباب الشعرية والوايلي وبولاق ومنشأة ناصر بواقع 222 مخبز، وفي شبرا والساحل وروض الفرج والشرابية بواقع 186 مخبز، وفي مناطق الزيتون والزاوية وحدائق القبة بواقع 198 مخبز، ثم في المطرية ومدينة نصر شرق وغرب بواقع 225 مخبز.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي اليوم، أنه سيتم تطبيق النظام الجديد لبيع الخبز بعد غد الأربعاء، في مدينة السلام أول وثاني بواقع 201 مخبز، وفي منطقة المرج السبت القادم بواقع 256 مخبز ، وبذلك يكون تم الإنتهاء من تطبيق النظام بالكامل على مخابز القاهرة كافة، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيقه على جميع محافظات الجمهورية خلال الشهرين القادمين.

/أ ش أ/