بالصور .. محافظ الأقصر يلتقي ممثل وزارة السياحة ووفد من الإعلام الياباني‎

التقى اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر بوفد ياباني مكون من 10 من الكتاب والإعلاميين بأكبر الصحف اليابانية وعلى رأسهم ممثل وزارة السياحة اليابانية ألينا سكاى ، في إطار جولة الوفد بعدة محافظات سياحية من الإسكندرية حتى أسوان بهدف نقل صورة صحيحة عن الأوضاع الأمنية والسياحية بكافة المحافظات بمصر.

تستمر زيارة الوفد للأقصر لمدة يومين يزور خلالها عدة مناطق كان فى مقدمتها مركز التحكم والمراقبة وتعرفوا على تقنية كاميرات المراقبة المنتشرة بالمناطق الأثرية والشوارع وميادين كل من البر الشرقي والغربي للمحافظة ، و أوضح صبري خليفة المرشد المرافق لهم أعجاب أعضاء الوفد بمعالم الأقصر وود أهلها ، مؤكداً حرص الوفد على نقل الصورة الايجابية عن المحافظات السياحية بمصر .

وفى هذا الإطار أكد سعد الدين أن المحافظة تتمتع بتقنيات ونظام أمنى عالي وكذلك ينتشر بها رجال الشرطة المدنية وان كانوا لا يرتدون الذي الرسمي لرجال الشرطة ليتمكنوا من التقرب للأهالى والسياح وعدم نشر الذعر أثناء قيامهم بأعمالهم ، مشيراً إلى تعاون كافة الجهات الأمنية مع العاملين في القطاع السياحي لعودة السياحة إلى رواجها الأول خلال الموسم الشتوى القادم .