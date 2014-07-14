دعوى مستعجلة لإيقاف عرض برنامج ” لعنة الفرحنا ” ‎

أقام د . سمير صبري المحامي، بصفته وكيلا عن المذيعة هلا السعيد دعوى مستعجلة امام محكمة القضاء الادارى طالب فى نهايتها اصدار حكم قضائى بوقف عرض برنامج “لعنة الفرحنا” الذي يعرض حاليا على قناة الحياة .

وقالت الدعوى : أن التليفزيون المصري يتلألأ في ليالي رمضان وخاصة مع البرامج العديدة الكوميدية التي يتم تقديمها من خلال أفكار الموهوبين وأعمال الممثلين التي يتم عرضها على شاشات التليفزيون ويزداد التنافس بين هذه البرامج وبين مشاهديها كلا بحسب هويته وجماهيريته ، و هلا السعيد تمتلك فكرة برنامج تليفزيوني وقد قامت بإضفاء صبغة الرسمية على هذه الفكرة وذلك بموجب شهادة إيداع مصنف بالإدارة المركزية للشئون الأدبية وإدارة حقوق المؤلف ، وقيدت هذه الفكرة برقم إيداع 201400178 بتاريخ 29/5/2014 بالشهر العقاري وعندما قررت إخراج هذه الفكرة إلى النور وعرضها على شاشات التليفزيون بموجب عمل فني متميز فقد تقابلت مع مصطفى فتحي السويفي المنتج وتم الاتفاق على قيامة بتمويل إنتاج البرنامج وكان الاتفاق بينهم على أن تقوم المذيعة هلا السعيد بتقديم البرنامج. إلا أن مصطفى فتحي السويفي حاول الاستئثار بالفكرة لنفسه والاستفادة منها الي ان فوجئت هلا السعيد بأنه يبلغها بأن مقدم البرنامج سيكون هو المدعو / شريف باهر ، الا انها اعترضت على ذلك باعتبارها صاحبة الفكرة واحتد الخلاف بينهما الي ان ابلغنا مصطفى السويفي بأنه سوف يقوم بعمل البرنامج وتنفيذه بالكامل بدونها وأن شريف باهر هو مقدم البرنامج وعلي اثر ذلك قامت هلا بتوجيه العديد من الإنذارات له وللممثل القانوني لشركة راديو ولكنه ضرب بيده عرض الحائط وأخبرها بتهديد رسمي بأنه يعلم أن الفكرة خاصتها إلا أنه سيقوم بتنفيذها غصب عنها وهددها بالتشهير بها والنيل من سمعتها بالوسط الفني وحيث فوجئت هلا بتنفيذ البرنامج بالفعل وتم إذاعتة علي قناة الحياة تحت أسم (( لعنة الفرحنا )) وقدم صبري حافظة مستندات وطلب وقف عرض برنامج لعنة الفرحنا وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان .