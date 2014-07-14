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مقتل جندي بالجيش الليبي في بنغازي برصاص مسلحين

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قتل مسلحون مجهولون، الأحد، جندي بالجيش الليبي، فيما توفي نجل ضابط متقاعد من الجيش متأثراً بجراح أصيب بها في وقت سابق أثناء اغتيال والده، بحسب مسؤول أمني ليبي .

وقال مسؤول بالغرفة الأمنية لتأمين بنغازي، طالبا عدم نشر اسمه، إن «مسلحين مجهولين نصبوا كميناً للعسكري فرج بن يزه التابع للقوات الخاصة بالجيش الليبي أمام احد المساجد وأطلقوا علية الرصاص»، ففارق الحياة على الفور.

وفي سياق آخر، قال المصدر الأمني نفسه إن «إبراهيم المجبري نجل العقيد المتقاعد من الجيش الليبي موسي المجبري، قد فارق الحياة مساء الأحد، متأثراً بجراحة».

وتعتبر مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، من أكثر المدن الليبية التي تعاني من وضع أمني مزرٍ، يتجلي في الاغتيالات شبه اليومية لرجال الجيش والشرطة والقضاء، إضافة لإعلاميين ونشطاء وسياسيين ومواطنين.

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