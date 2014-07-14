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إحباط تهريب 5 أطنان بانجو ببورسعيد قادمة من سيناء

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إحباط تهريب 5 أطنان بانجو ببورسعيد قادمة من سيناء إحباط تهريب 5 أطنان بانجو ببورسعيد قادمة من سيناء

نبات البانجو

أحبط ضباط البحث الجنائي بأمن الموانئ برئاسة العميد عبد العزيز كمال بالتنسيق مع مباحث بورسعيد محاولة تهريب 5 أطنان بانجو من بورسعيد قادمة من سيناء عبر معدية شرق بورسعيد .

كان النقيب مصطفى درويش من ضباط البحث اشتبه مع ضباط المنافذ في احدى السيارات نقل الشرقية وتحمل رقم 18254 ومتطورة السويس رقم 760 أثناء نزولها من معدية الرسوة على المجرى الملاحي للقناة ودخولها منفذ النصر الجمركي للعبور خارج بورسعيد .

وباستيقاف السيارة وسؤال صاحبها عن وجهته ، بدى عليه علامات الارتباك ، وقدم رخصة قيادة باسم “محمد السيد عطية – مقيم بالشرقية ” .. وبتفتيش السيارة تبين احتوائها على قرابة 600 لفة كبيرة الحجم من مخدر البانجو .

تم التحفظ على السيارة وقائدها وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة .
> أ ش أ

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