رويترز: إسرائيل توقف غاراتها الجوية ضد غزة

أوقفت إسرائيل على ما‭ ‬يبدو تهديدًا بتصعيد قصفها المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة، اليوم الاثنين، على الرغم من إحجامها عن قبول دعوات غربية لوقف إطلاق النار مع حركة “حماس”، التى تتمسك على نحو مماثل بمواقف تنم عن التحدى.

ونبه الجيش الإسرائيل، أمس الأحد، سكان بلدة بيت لاهيا الحدودية الشمالية إلى ضرورة المغادرة، وإلا فإنهم سيعرضون حياتهم للخطر مع حلول الليل عندما تعتزم تكثيف غاراتها الجوية على ما يشتبه بأنها راجمات صواريخ فلسطينية بين منازل المدنيين.

وقالت وكالة مساعدات تابعة للأمم المتحدة، إن نحو ربع سكان بيت لاهيا البالغ عددهم 70 ألف نسمة فروا خوفًا من الهجمات الإسرائيلية التى قال مسئولون بغزة إنها قتلت أكثر من 166 شخصًا معظمهم من غير المقاتلين منذ بدء حرب القصف عبر الحدود.

ولكن باستثناء غارة جوية واحدة شنت على مزرعة خارج البلدة، وقال الفلسطينيون إنها لم تسبب إصابات ساد الهدوء بيت لاهيا إلى حد كبير فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين،وقالت إسرائيل أن صاروخًا أطلق من غزة دون أن يسبب أضرارًا.

وعندما سئل ضابط فى الجيش الإسرائيلى عن التأخير فى التصعيد الإسرائيلى امتنع عن التعليق باستثناء إشارته إلى عمليات‭ ‬”تقييم للأوضاع”، وهو مصطلح يحتمل أنه يشير إلى حجم عملية الإجلاء من بيت لاهيا أو مداولات إستراتيجية أوسع.