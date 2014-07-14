إحالة إمام مسجد الدسوقي للتحقيق بكفر الشيخ لوصفه لمخالفيه بالسفهاء

أكد الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه قرر إحالة “مسعد محمد ” ، إمام وخطيب مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، للتحقيق معه، ونقله إلى خارج المسجد الذي يعمل به، بناء على الشكوى المقدمة ضده لوصفة المصلين بالسفهاء، في خطبة الجمعة الماضية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ إن تحقيقات بدأت مع خطيب المسجد، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على نتيجة التحقيقات .

جاء قرار وكيل وزارة الأوقاف, بناء على شكوى تقدم بها سامح سعد النويشي، محامي، وأمين العضوية بحزب الحركة الوطنية, ضد إمام المسجد لوكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

كما حرر سامح سعد النويشي، حرر بلاغاً حمل رقم 3934 لسنة 2014 إداري قسم شرطة بندر دسوق، ضد ، إمام وخطيب المسجد، لوصفه المصلين بالسفهاء في خطبة الجمعة.

وأضاف أمين العضوية بحزب الحركة الوطنية، أن خطيب ، ترك الخطبة الموحدة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، عن أخلاق الصائمين وأهل القرآن في رمضان، وخصصها لشن هجوم على منتقديه، حتى وصفهم بالسفهاء والمنافقين، ولم يكتفي بذلك بل شبه صلاة هؤلاء المصلين بالرياضة.