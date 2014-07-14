الظهور الأول لشرين وجدي وإيهاب طلعت بعد غياب طويل

أقامت شركة " ميب TV " لصناعة الإنتاج التلفزيوني حفل سحور ضخم بالقاهرة، دعت إليه مجموعة كبيرة من نجوم التمثيل والإعلام، فيما كانت مفاجأة الحفل ظهور إيهاب طلعت وزوجته شيرين وجدي لأول مرة بعد غيابهما الطويل عن مصر بسبب المشاكل المادية التي عانى منها طلعت والتي كانت سبباً في تركه مصر لأعوام عدة.

وبعد تسوية أزماته المادية عاد طلعت إلى مصر بصحبة زوجته الفنانة شيرين وجدي التي لم تعلن عن أي مشاريع فنية في الفترة المقبلة.

ولقد حضر حفل السحور عدد كبير من النجوم منهم: إلهام شاهين، رانيا يوسف، وبوسي شلبي، وهشام عباس، وغيرهم.

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