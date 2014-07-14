أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مدير مستشفيات غزة: استقبلنا 128 شهيدا حتي الآن

Google+ Print
مدير مستشفيات غزة: استقبلنا 128 شهيدا حتي الآن مدير مستشفيات غزة: استقبلنا 128 شهيدا حتي الآن

قال مدير عام مستشفيات قطاع غزة الدكتور عبداللطيف الحاج :” إن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال أعمال القصف التي تَشنها إسرائيل على قطاع غزة، يُقدر بـ أكثر من 128 شهيداً ” ، مضيفاً :” أن أعداد الجرحى تزداد يوماً تلو الآخر ” .

وأضاف الحاج في حوارٍه ببرنامج “بين الناس”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي” مساء أمس :” أن المستفيات في قطاع غزة، تُعاني من نقص في الأدوية الطبية، وأيضاً في المعدات” ، متابعاً ” : أن هذه المستشفيات توقف العمليات غير الطارئة بسبب نقص الموارد الطبية ” .

وتابع الحاج أن من ضمن أسبا معاناة المستشفيات في قطاع غزة، من نقص في الأدوات الطبية، الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، موضحاً أن القائمين على السمتشفيات طالبوا جهات عربية ودولية، بتزويدهم بالأدوية، من خلال التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا