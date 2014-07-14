مدير مستشفيات غزة: استقبلنا 128 شهيدا حتي الآن

قال مدير عام مستشفيات قطاع غزة الدكتور عبداللطيف الحاج :” إن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال أعمال القصف التي تَشنها إسرائيل على قطاع غزة، يُقدر بـ أكثر من 128 شهيداً ” ، مضيفاً :” أن أعداد الجرحى تزداد يوماً تلو الآخر ” .

وأضاف الحاج في حوارٍه ببرنامج “بين الناس”، الذي يُذاع على قناة “الغد العربي” مساء أمس :” أن المستفيات في قطاع غزة، تُعاني من نقص في الأدوية الطبية، وأيضاً في المعدات” ، متابعاً ” : أن هذه المستشفيات توقف العمليات غير الطارئة بسبب نقص الموارد الطبية ” .

وتابع الحاج أن من ضمن أسبا معاناة المستشفيات في قطاع غزة، من نقص في الأدوات الطبية، الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة، موضحاً أن القائمين على السمتشفيات طالبوا جهات عربية ودولية، بتزويدهم بالأدوية، من خلال التعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية .