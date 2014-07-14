أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يتمم إجراءات ضم علي جبر وويليام جيبور

Google+ Print
الزمالك يتمم إجراءات ضم علي جبر وويليام جيبور الزمالك يتمم إجراءات ضم علي جبر وويليام جيبور

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أنه أنهى إجراءات التعاقد مع علي جبر مدافع الاتحاد السكندري، والليبيري ويليام جيبور مهاجم طلائع الجيش.

وأوضح مرتضى "أنهيت الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع محمود مشالي رئيس الاتحاد السكندري، وسنحصل على الاستغناء الخاص باللاعب اليوم الاثنين".

وأضاف في تصريحات لقناة "أون تي في لايف" "سأرسل مندوبًا من نادي الزمالك إلى الإسكندرية، حتى يسلم الشيكات المتفق عليه إلى إدارة نادي الاتحاد".

وكانت الإدارة البيضاء دعمت خط دفاع الفريق، بضم أحمد دويدار لاعب اتحاد الشرطة، ومحمود بازوكا لاعب الأوليمبي والشرقية للدخان.

وأشار مرتضى إلى أن ويليام جيبور بات لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، مؤكدًا أن رئيس نادي طلائع الجيش أبلغه بأن اللاعب سيعود إلى يوم الخميس.

وأتم مرتضى تصريحاته بالإشارة إلى إسلام جمال، قائلاً: "إسلام جمال إما سينضم للزمالك أو يبقى مع نادي طلائع الجيش، ولكن المؤكد أنه لن يلعب للأهلي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به