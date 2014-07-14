الزمالك يتمم إجراءات ضم علي جبر وويليام جيبور

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أنه أنهى إجراءات التعاقد مع علي جبر مدافع الاتحاد السكندري، والليبيري ويليام جيبور مهاجم طلائع الجيش.

وأوضح مرتضى "أنهيت الاتفاق على كافة التفاصيل المالية مع محمود مشالي رئيس الاتحاد السكندري، وسنحصل على الاستغناء الخاص باللاعب اليوم الاثنين".

وأضاف في تصريحات لقناة "أون تي في لايف" "سأرسل مندوبًا من نادي الزمالك إلى الإسكندرية، حتى يسلم الشيكات المتفق عليه إلى إدارة نادي الاتحاد".

وكانت الإدارة البيضاء دعمت خط دفاع الفريق، بضم أحمد دويدار لاعب اتحاد الشرطة، ومحمود بازوكا لاعب المنتخب الأوليمبي والشرقية للدخان.

وأشار مرتضى إلى أن ويليام جيبور بات لاعبًا في صفوف نادي الزمالك، مؤكدًا أن رئيس نادي طلائع الجيش أبلغه بأن اللاعب سيعود إلى مصر يوم الخميس.

وأتم مرتضى تصريحاته بالإشارة إلى إسلام جمال، قائلاً: "إسلام جمال إما سينضم للزمالك أو يبقى مع نادي طلائع الجيش، ولكن المؤكد أنه لن يلعب للأهلي".