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مرتضى: الغرور تسرب لأوباما ومصطفى فتحي.. وأنا مش رئيس محل جزارة

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مرتضى: الغرور تسرب لأوباما ومصطفى فتحي.. وأنا مش رئيس محل جزارة مرتضى: الغرور تسرب لأوباما ومصطفى فتحي.. وأنا مش رئيس محل جزارة

برر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تراجعه عن إيقاف محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد خسارة بطولة الدوري.

وأوضح مرتضى: "قررت إيقافه كنوع من قرصة الأذن، إلا أن المدير الفني للفريق ميدو طلب العفو عن اللاعب بعد التزامه منذ تجميده".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "أشتم رائحة الغرور بدأت تتسرب إلى يوسف أوباما، ومصطفى فتحي، ولا بد من وقفة".

ووجه مرتضى منصور رسالة لجميع لاعبي الزمالك: "أنا لست رئيس محل جزارة، لا أريد ذبحكم، ولكن أعاقبكم للحفاظ عليكم".

وكان رئيس نادي الزمالك دخل في صدامات عديدة مع لاعبي الفريق عقب خسارة الدوري، ووصفهم بأنهم لاعبين "خردة".

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