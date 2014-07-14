تعليم البكيرية يدرج صرف رواتب البديلات في 20 رمضان

البكيرية - محمد المسلم

بدأت ادارة التربية والتعليم بمحافظة البكيرية العمل على صرف رواتب البديلات "الإداريات والمعلمات" المعينات بالأمر الملكي. وأوضح رئيس قسم شؤون الموظفين بالإدارة نادر بن محمد الخزيم وبناءً على توجيهات مدير التربية والتعليم الأستاذ ابراهيم بن علي الشمسان على توفير جميع الإمكانات اللازمة لذلك وأن تدرج رواتبهن ضمن مسيرات عموم منسوبي ومنسوبات إدارة التربية والتعليم في محافظة البكيرية لشهر رمضان المبارك وتحويل رواتبهن على حساباتهن البنكية في يوم 20/9/1435، كما بين "الخزيم" أنه تم الانتهاء من إعداد رواتب "البديلات" لشهر رمضان بالإضافة إلى فروقات شهر شعبان وتم رفعها لمقام الوزارة ليتم صرفها في الموعد المحدد دون تأخير، كما تم إعداد استحقاق بدل التعيين للبديلات وسيتم بإذن الله صرفه خلال الأيام القادمة.