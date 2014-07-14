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عيادة متنقلة تقدم المشورة ل570 مدخنا ومدخنة.. بالطائف

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عيادة متنقلة تقدم المشورة ل570 مدخنا ومدخنة.. بالطائف عيادة متنقلة تقدم المشورة ل570 مدخنا ومدخنة.. بالطائف

    ساهمت العيادة المتنقلة في تقديم المشورة الطبية والمعالجة الصحية لأكثر من 570 مدخنا ومدخنة خلال 70 يوماً في "مول قلب الطائف" بمحافظة الطائف والذي اختير نظراً كثافة الإقبال عليه من قبل الأسر. وقد دشن العيادة برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة في الطائف ضمن 10 مناطق على مستوى المملكة.

وكان من بين المراجعين 113 امرأة لا زلن يتلقين العلاج، وتتم مراجعة المدخنين بشكل دوري حتى الشفاء التام، وتقوم مديرية الشؤون الصحية وبرنامج مكافحة التدخين بجهود مكثفة في كافة القطاعات للحد من انتشار ظاهرة التدخين، ومساعدة الراغبين على الإقلاع عن هذه العادة السيئة التي قد تفتك بالفرد وتهدد الأسر.

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