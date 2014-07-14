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بالصور.. استشهاد 8 بينهم مجند وطفل وإصابة 27 في هجمات بالعريش

  • مصر
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أسفرت هجمات إرهابية متفرقة في منطقة العريش بشمال سيناء، الأحد، إلى استشهاد 8 أشخاص بينهم مجند وطفل، وإصابة 27 آخرين.

وكانت وزارة الدخلية، أكدت في بيان لها في الساعة الأولى من الاثنين، أن «إحدى قذائف الهاون سقطت مساء الأحد بمنطقة السوق بمدينة العريش شمال سيناء، أدت إلى وفاة 7 مواطنين بينهم طفل وإصابة 25 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم».

وأضاف البيان أنه «على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتقوم حالياً الأجهزة الأمنية بفحص منطقة الحادث وتمشيط محيطها، وتكثف جهودها للوقوف على ملابساته وتحديد مرتكبيه».

ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول ملابسات إطلاق القذيفة والجهة التي أطلقتها ولا عن هوية القتلى.

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الأحد، بأنه «استشهد جندى وأصيب جنديين آخرين من قوات الأمن في إطلاق صاروخين آخرين، مساء الأحد، على معسكر أمنى بضاحية السلام بالعريش»، دون أن توضح مزيد من التفاصيل.

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