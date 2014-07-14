ضبط صاحب محل مواد تموينية قام بسرقة طن سكر تمهيدًا لبيعه بالسوق السوداء بسوهاج‎

تبلغ لقسم ثان سوهاج بمديرية امن سوهاج من اشرف زكرى لبيب سن 47 صاحب محل مواد تموينية ومقيم شارع غرب النادي البحري عن اكتشافه سرقة طن سكر تمويني وبعض المواد الغذائية من داخل المحل خاصته الكائن 9 شارع النادى البحرى .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5071 جنح قسم ثان سوهاج لسنة 2014م بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة أمكن التوصل إلى عدم صحة واقعة السرقة وقيام المتهم المبلغ المذكور بإخفاء المواد التموينية داخل مخزن ملاصق للمحل خاصته تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء .

تم ضبط المتهم والمضبوطات تحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال قسم ثان سوهاج .