ثلاث انفجارات فى سيناء تسفر عن استشهاد 7 واصابة 30 مدنى و4 مجندين

شهدت مدينة العريش ليلة داميه اسفرت عن استشهاد 7 مدنيين ومجند واصابة 4 مجندين و30 مدنى فى ثلاثة انفجارات هزت مدينة العريش.

حيث كان الانفجار الاول عبارة عن صاروخ سقط فى منطقة الضاحية اماام محلات تجارية اسفر عن استشهاد 7 مدنيين واصابة 30 اخرين تم نقل القتلى والجرحى الى مستشفى العريش العام وسط احتشاد من اهالى مدينة العريش واهالى الجرحى والقتلى وتبرع عدد كبير من المواطنين بالدم لاسعاف المصابين.

وكان الانفجار الثانى الذى استهدف سور الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة والذى اسفر عن استشهاد مجند واصابة ثلاثة اخرين حيث اطلق مسلحون بحسب رواية شهود العيان قذيفة صاروخية على مبنى الكتيبة فى مدينة العريش اسفر عن استشهاد مجند واصابة 3 اخرين تم نقلهم الى مستشفى العريش العسكرى.

وكان الانفجار الثالث فى مدينة رفح حيث اطلق مسلحون قذيفة ار بى جيه على حاجز امنى اسفر عن اصابة مجند تم نقله الى مستشفى العريش العسكرى