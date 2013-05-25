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فان بيرسي يكيد مذيع CNN بصورة

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فان بيرسي يكيد مذيع CNN بصورة فان بيرسي يكيد مذيع CNN بصورة

لجأ روبن فان بيرسي مهاجم مانشستر يونايتد إلى صورة من أجل إغاظة مذيع بشبكة "CNN" يشجع أرسنال اعتاد على مهاجمته طول الموسم بعد انتقاله من المدفعجية.

وكشف بيرس مورجان المذيع بشبكة "CNN" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن استلامه رسالة من المكتب الصحفي لمانشستر يونايتد، وعندما فتحها وجد صورة موقعة لفان بيرسي.

وبحسب المذيع فأن فان بيرسي كتب له على الصورة "شكرا على دعمك لي، فانت جعلت يوم التتويج أكثر روعة، مع تمنياتي".

وعلى الجانب الأخر من الصورة كتب له فان بيرسي "ما أعظم أن تكون بطلا".

يذكر أن مورجان اعتاد مهاجم فان بيرسي هذا الموسم، واتهمه أنه انتقل إلى يونايتد بسبب الأموال.

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