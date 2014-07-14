حاكم الشارقة شخصية العام من الاتحاد الآسيوي للشطرنج

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء امس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة في قصر البديع العامر الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج والوفد المرافق له الذي قدم التهاني لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تم خلال اللقاء تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة بشخصية العام من قبل الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وأكد سموه ان ما تحقق لرياضة الشطرنج في دولة الامارات محلياً ودوليا إنما جاء بجهود ابنائه اللاعبين والقائمين بالإشراف عليهم مثنيا سموه على دور الاتحاد الآسيوي للشطرنج وشاكرا لهم هذه اللفتة الكريمة وتمنى لهم السداد والتوفيق.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية وعبد الرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة ومن وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة يتقدمهم عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة الغرفة وفضيلة الشيخ عكرمة صبري امام وخطيب المسجد الأقصى بالقدس ومجلس رجال الاعمال الفلسطيني في الدولة الذين قدموا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كتابا يوثق لمختلف أشكال الحياة في القدس من مبان وحياة اجتماعية وبيئية وموروث مادي وشفوي.