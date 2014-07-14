أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم الشارقة شخصية العام من الاتحاد الآسيوي للشطرنج

Google+ Print
حاكم الشارقة شخصية العام من الاتحاد الآسيوي للشطرنج حاكم الشارقة شخصية العام من الاتحاد الآسيوي للشطرنج

 

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء امس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة في قصر البديع العامر الشيخ سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج والوفد المرافق له الذي قدم التهاني لسموه بمناسبة شهر رمضان المبارك حيث تم خلال اللقاء تكريم صاحب السمو حاكم الشارقة بشخصية العام من قبل الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

وأكد سموه ان ما تحقق لرياضة الشطرنج في دولة الامارات محلياً ودوليا إنما جاء بجهود ابنائه اللاعبين والقائمين بالإشراف عليهم مثنيا سموه على دور الاتحاد الآسيوي للشطرنج وشاكرا لهم هذه اللفتة الكريمة وتمنى لهم السداد والتوفيق.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي والشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية وعبد الرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة ومن وفد غرفة تجارة وصناعة الشارقة يتقدمهم عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس ادارة الغرفة وفضيلة الشيخ عكرمة صبري امام وخطيب المسجد الأقصى بالقدس ومجلس رجال الاعمال الفلسطيني في الدولة الذين قدموا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كتابا يوثق لمختلف أشكال الحياة في القدس من مبان وحياة اجتماعية وبيئية وموروث مادي وشفوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

وزير الرياضة: البدء فورا في ترميم صالة الجمباز بنادي الجزيرة

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - د. نورهان قنديل " أخصائي تغذية علاجية " ... رياضة " spinning "

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات

مساء الأنوار: لقاء خاص مع محمد فضل الله - عضو لجنة قانون الرياضة الجديد في الإمارات