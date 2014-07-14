النعيمي يشيد باهتمام القيادة بالخدمات الصحية

أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بجهود صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات للارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير العلاج ونشر الوعي الصحي في أنحاء الدولة مما كان له الأثر الكبير في الوصول بهذه الخدمات إلى أعلى المستويات العالمية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لسعيها الدائم للاهتمام بصحة أبناء الوطن والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وفق أرقى المعايير العالمية بما يوفر لهم العلاج المتطور والخدمات العلاجية الحديثة والرعاية الصحية الشاملة المتكاملة .. مشيرا إلى أن من ثمار ذلك حصول مستشفياتنا ومراكزنا الصحية على أشهر الجوائز العالمية.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان الليلة قبل الماضية في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان لحمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية يرافقه صالح الجنيبي مدير مستشفى الشيخ خليفة بن زايد وموظفو المنطقة وأطباء المستشفى ومركز راشد لعلاج السكري والأبحاث ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد للنساء والأطفال والولادة وكل المراكز الصحية في عجمان الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

شهادات اعتماد

كما تسلم صاحب السمو حاكم عجمان خلال اللقاء ثلاث شهادات اعتماد عالمية حصل عليها كل من مركز راشد للسكري والأبحاث ومستشفى الشيخ خليفة بن زايد للنساء والولادة والأطفال.

وثمن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي جهود منطقة عجمان الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها والتي تقدم خدمات العلاج والرعاية لكل المرضى باتباع أحدث الطرق العلاجية والجراحية المتعارف عليها عالميا ليكون إضافة حقيقية للرعاية الصحية المتميزة في الدولة متمنيا للجميع دوام التوفيق .

وأعرب سموه عن فخره وسروره لما تم تحقيقه من إنجازات عالمية من خلال الحصول على شهادات الاعتماد وعن تطلعه إلى تحقيق المزيد من الانجازات الطبية والتي تؤكد الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في مجال الصحة.

مواصفات عالمية

ومن جانبه قال حمد تريم الشامسي ان الشهادات الثلاث التي تسلمها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي هي شهادة الاعتماد العالمي التي حصل عليها مركز راشد للسكري والأبحاث كمركز طبي متخصص في مجال علاج مرض السكري حقق المواصفات العالمية في مجال الجودة والثانية شهادة الاعتراف الرسمي التي حصل عليها المركز من قبل المجلس التنفيذي لوزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واعتباره مركزا استشاريا ومرجعيا في مجال علاج مرض السكر..

موضحا أن مركز راشد هو أول مركز يتبع وزارة الصحة في الدولة يحصل على هذه الشهادة وذلك لارتقائه بالخدمات الصحية التي يقدمها لمرضى السكري والتي تضاهي المواصفات العالمية المنصوص عليها في هذا المجال.

وأشار إلى أن الحصول على الشهادة يتطلب تحقيق /925/ بندا وشرطا يجب على أي مؤسسة تحقيقها للحصول على مثل هذه الشهادة وأبرزها الأساليب الإدارية والطبية المتبعة في المركز التي تحقق معايير الجودة العالمية في رعاية مرضى السكري.

وأضاف الشامسي إن الشهادة الثالثة هي شهادة الاعتماد الأكاديمي الدولية التي حصل عليها مستشفى الشيخ خليفة بن زايد للنساء والولادة والأطفال وهي شهادة مقدمة من لجنة الاعتماد الدولي حصل عليها المستشفى لتطويره خدماته العلاجية والوقائية بجانب خدماته الادارية وتحقيقه للبنى التحتية التي أهلته للوصول إلى مستويات عالمية تنطبق عليها معايير لجنة الاعتماد الدولي.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية في عجمان والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

خدمة إكلينيكية

قال الدكتور صلاح بوسنينه إن ما يميز مركز راشد هي الخدمة الاكلينيكية في مجال رعاية مرضى السكري وأساليب البحوث التي يتبعها المركز والدورات التدريبية التي ينظمها وتساهم في نشر الوعي الصحي بالمرض..

بينما قال الدكتور محمد مصطفى الديسي المدير الفني لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد للنساء والولادة والأطفال إن المستشفى يعد أول مؤسسة تابعة لوزارة الصحة وأول مستشفى حكومي عربي يحصل على هذا الاعتراف العلمي .