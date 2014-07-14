«القسام»: قصفنا قاعدة عسكرية إسرائيلية فيها «صواريخ برؤوس نووية»

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، أن أحد صواريخها أصاب قاعدة «سدوت ميخا» العسكرية الإسرائيلية في أسدود، بشكل مباشر، «التي يوجد فيها صواريخ من طراز (يريحو 2) التي تحمل رؤوسًا نووية».

وقالت الكتائب في بيانٍ صحفي، مساء الأحد: «وجهنا صواريخنا إلى عدة أهداف في منطقة أسدود ومحيطها، وأكدت مصادرنا الخاصة أن أحدها أصاب بشكل مباشر قاعدة سدوت ميخا العسكرية».

وأضافت: «قاعدة (سدوت ميخا)، والمعروفة لدى العدو الإسرائيلي باسم (كناف 2)، هي قاعدة لبطاريات حيتس2 وصواريخ أرض-أرض، من طراز (يريحو 2) التي تحمل رؤوسا نووية».

وكانت كتائب القسام، قد قصف، يوم الأحد، مدينة حيفا (130 كلم شمال إسرائيل) بصاروخ واحد، ومدينة تل أبيب (100 كلم شمال) بـ 3 صواريخ، ومدينة ريشون لتسيون (100 كلم شمال) بصاروخ.

ومنذ مساء الاثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على أنحاء متفرقة في غزة، في عملية عسكرية تسميها إسرائيل «الجرف الصامد»، تسببت في استشهاد 172 فلسطينيا وإصابة 1280.