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اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تنتخب رئيسها الجديد الثلاثاء

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تعقد الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية وذلك بمقر اللجنة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الثلاثاء، والذي سيتم من خلالها انتخاب رئيس جديد للجنة خلفا للأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز، الذي قدم استقالته مطلع الشهر الحالي.

وذكر بيان للجنة الأحد، أنه سيتم كذلك خلال الاجتماع، الذي سيحضره أعضاء الجمعية الـ42، مناقشة التقارير المالية والإدارية للفترة الماضية، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بجدول الأعمال .

فيما سيعقد مجلس الإدارة برئاسة الرئيس الجديد الذي سيفوز بالترشيح اجتماعه الأول مساء اليوم نفسه في قاعة الاجتماعات بمكتب الرئيس العام لرعاية الشباب.

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