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17 قافلة طبية في مراكز وقرى أسيوط لتقديم الخدمات الطبية لغير القادرين

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17 قافلة طبية في مراكز وقرى أسيوط لتقديم الخدمات الطبية لغير القادرين 17 قافلة طبية في مراكز وقرى أسيوط لتقديم الخدمات الطبية لغير القادرين

كتب : سعاد أحمد منذ 28 دقيقة

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، 17 قافلة طبية على مستوي مراكز وقرى المحافظة تحت رعاية الدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين غير القادرين.. صرح بذلك الدكتور أحمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وقال عبدالحميد، إن عدد المترددين على القوافل الطبية 29168 منتفعا، وضمت أطباء في 15 تخصصا، منها الجراحة وأمراض الباطنه ورسم القلب وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة للمرضى، وقياس الضغط، ونسبة السكر بالدم.

ومن جانبه أكد محافظ أسيوط، أهمية القوافل الطبية لسد العجز الشديد في بعض التخصصات في العيادات التابعة للمراكز والمساهمة في تلقي الأهالي للعلاج، لتقليل العبء عنهم.

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