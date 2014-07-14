برشلونة: مازال يتبقى لنا صفقتين

(إفي): قال رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، إن النادي سيضم وجهين جديدين على الأقل قبل انطلاق الموسم الجديد، وإنه ينتظر قرار لاعب الوسط المخضرم شابي هرنانديز بشأن البقاء من عدمه مع الفريق.

وضم برشلونة بقيادة مدربه الجديد لويس إنريكي، وقبل شهر ونصف الشهر على انطلاق الموسم، الحارسين التشيلي كلاوديو برافو والألماني تير شتيجن، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والمهاجم الأوروجوائي لويس سواريز.

وصرح بارتوميو خلال لقاء مع الصحافة من ريو دي جانيرو، حيث انتقل لمشاهدة نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وألمانيا، أن النادي لايزال سيضم لاعبين جدد "نحتاج لخليفة لبويول، الذي ترك الكرة ووافق على مساعدة زوبيزاريتا كمساعد مدير رياضي.. لم نحدد بعد الصفقات المحتملة لكن من المحتمل أن نجلب لاعبين اثنين جديدين".

ولاتزال مسألة شراء لاعب ثالث تعتمد بحسب بارتوميو على قرار لاعب الوسط المخضرم، شابي هرنانديز، الذي يفكر في الرحيل عن النادي رغم استمرار عقده معه لعامين.

وقال رئيس النادي الكتالوني في هذا الصدد "ننتظر قرار شابي بشأن الرحيل. لديه الحق في تحديد مستقبله كما يشاء. عقده مستمر مع النادي لعامين إضافيين، لكنه إذا ما قرر رغبته في التغيير، فسنكون سعداء بمساعدته. لديه الحق في الاختيار، لقد ظل في الفريق الأول 16 أو 17 عاما وحصد معه العديد من الألقاب، هو اللاعب الذي تربى داخل جدران النادي الأكثر حصدا للألقاب. لتشافي حق اختيار ما يريد".

وأضاف بارتوميو ان مجلس إدارة البلاوجرانا "يتحمل مسئولية" سياسة النفقات، ومؤكدا أن النادي سيحقق "استثمارات ضخمة" على خلفيتها.

وحول رحيل عدد من اللاعبين المهمين عن البرسا، مثل سيسك فابريجاس وكارليس بويول وربما تشافي، قال إنه لا يزال هناك لاعب هام للغاية، أندريس إنييستا "إنه لاعب مخضرم وشاب في نفس الوقت".

وعن أكاديمية البرسا الكروية، قال "لدينا العديد من المواهب بالفريق الرديف مثل ديولوفيو ورافينيا، لكننا لم نجد لاعبين مثل راكيتيتش أو لويس سوايز لذا قمنا بشراءهما".