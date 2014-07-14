رئيس برشلونة: ميسي ليس للبيع

(إفي): نفى رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، ما يقال من شائعات حول رحيل نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بارتوميو خلال لقاء مع الصحافة من ريو دي جانيرو، اليوم حيث انتقل لمشاهدة نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وألمانيا، إن ميسي سيستمر لفترة طويلة في صفوف الفريق الكتالوني.

وصرح "هو لاعب غير قابل للبيع. هو لاعبنا الذي نعتمد عليه لقيادة هذا الفريق الجديد الذي نبنيه. هو لاعب البلاوجرانا ونصفه كتالوني-أرجنتيني".

يذكر أن برشلونة لم يحقق الموسم الماضي أي لقب كبير باستثناء كأس السوبر الإسباني، ليضم بقيادة مدربه الجديد لويس إنريكي، وقبل شهر ونصف الشهر على انطلاق الموسم الجديد، الحارسين التشيلي كلاوديو برافو والألماني تير شتيجن، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والمهاجم الأوروجوائي لويس سواريز.