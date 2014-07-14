أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس برشلونة: ميسي ليس للبيع

Google+ Print
رئيس برشلونة: ميسي ليس للبيع رئيس برشلونة: ميسي ليس للبيع

(إفي): نفى رئيس برشلونة الإسباني، جوسيب ماريا بارتوميو، ما يقال من شائعات حول رحيل نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بارتوميو خلال لقاء مع الصحافة من ريو دي جانيرو، اليوم حيث انتقل لمشاهدة نهائي بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وألمانيا، إن ميسي سيستمر لفترة طويلة في صفوف الفريق الكتالوني.

وصرح "هو لاعب غير قابل للبيع. هو لاعبنا الذي نعتمد عليه لقيادة هذا الفريق الجديد الذي نبنيه. هو لاعب البلاوجرانا ونصفه كتالوني-أرجنتيني".

يذكر أن برشلونة لم يحقق الموسم الماضي أي لقب كبير باستثناء كأس السوبر الإسباني، ليضم بقيادة مدربه الجديد لويس إنريكي، وقبل شهر ونصف الشهر على انطلاق الموسم الجديد، الحارسين التشيلي كلاوديو برافو والألماني تير شتيجن، ولاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والمهاجم الأوروجوائي لويس سواريز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع