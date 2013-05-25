أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

أسرة مريضة تعتدي على قسم الأورام بعد وفاتها في مستشفى البحوث الطبية بالإسكندرية

Google+ Print
أسرة مريضة تعتدي على قسم الأورام بعد وفاتها في مستشفى البحوث الطبية بالإسكندرية أسرة مريضة تعتدي على قسم الأورام بعد وفاتها في مستشفى البحوث الطبية بالإسكندرية
نائب المدير الإداري للمستشفى: لا علاقة للوفاة بانقطاع الكهرباء

كتب : مروة مرسي منذ 6 دقائق

احتج أطباء مستشفى البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، من عدم توفير أفراد لتأمين الأقسام، وذلك بعد اعتداء أسرة مريضة على قسم الأورام وكسروا الأجهزة به، بعد علمهم بنبأ وفاتها، واتهموا الأطباء بالتخاذل عن إسعافها.

وقال الدكتور أحمد يسري، نائب المدير الإداري للمستشفى، إن وفاة المريضة "عائشة عبدالسلام" لا علاقة له بانقطاع التيار الكهربائي، كما حدث في حالة المريضة عزيزه أمين بقسم العناية المركزة، لكن حالتها الصحية كانت متدهورة وضغطها منخفض جدا والتقرير الطبي الصادر بشأنها يؤكد تدهور حالتها.

وأضاف: قسم الأورام تعامل مع المريضة وحاول إسعافها، لافتا إلى أنها كانت مريضة بورم سرطان خبيث. وأوضح أن نتائج التحقيقات في وفاة الحالة الأولي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ستظهر خلال ساعات.

يذكر أن مستشفى البحوث الطبيبة شهدت وفاة مريضة بقسم العناية المركزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وجاري التحقيق مع فنى الكهرباء الذي تعدى على الطبيب بعد اتهامه بالتسبب في وفاتها بسبب إهماله في عمله وعدم تشغيل المولد الكهربائي فور انقطاع الكهرباء عن أجهزة العناية.

a

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة