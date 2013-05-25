أسرة مريضة تعتدي على قسم الأورام بعد وفاتها في مستشفى البحوث الطبية بالإسكندرية

نائب المدير الإداري للمستشفى: لا علاقة للوفاة بانقطاع الكهرباء

كتب : مروة مرسي منذ 6 دقائق

احتج أطباء مستشفى البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، من عدم توفير أفراد لتأمين الأقسام، وذلك بعد اعتداء أسرة مريضة على قسم الأورام وكسروا الأجهزة به، بعد علمهم بنبأ وفاتها، واتهموا الأطباء بالتخاذل عن إسعافها.

وقال الدكتور أحمد يسري، نائب المدير الإداري للمستشفى، إن وفاة المريضة "عائشة عبدالسلام" لا علاقة له بانقطاع التيار الكهربائي، كما حدث في حالة المريضة عزيزه أمين بقسم العناية المركزة، لكن حالتها الصحية كانت متدهورة وضغطها منخفض جدا والتقرير الطبي الصادر بشأنها يؤكد تدهور حالتها.

وأضاف: قسم الأورام تعامل مع المريضة وحاول إسعافها، لافتا إلى أنها كانت مريضة بورم سرطان خبيث. وأوضح أن نتائج التحقيقات في وفاة الحالة الأولي بسبب انقطاع التيار الكهربائي، ستظهر خلال ساعات.

يذكر أن مستشفى البحوث الطبيبة شهدت وفاة مريضة بقسم العناية المركزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وجاري التحقيق مع فنى الكهرباء الذي تعدى على الطبيب بعد اتهامه بالتسبب في وفاتها بسبب إهماله في عمله وعدم تشغيل المولد الكهربائي فور انقطاع الكهرباء عن أجهزة العناية.

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