حمدان بن راشد يستقبل سوار الذهب

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر زعبيل بدبي مساء أمس المشير عبدالرحمن محمد سوار الذهب رئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، الرئيس الأسبق لجمهورية السودان، الذي قدم التهنئة الى سموه بالشهر الفضيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع الخيرية والإنسانية التي تنفذها هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية في افريقيا خاصة لجهة بناء المدارس والمستوصفات والمنازل وحفر الآبار في المناطق الفقيرة من القارة السوداء. وثمن المشير سوار الذهب غاليا أيادي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم البيضاء التي تخفف من معاناة المحتاجين والأشد فقرا على مستوى العالم. وشكر سموه على عطائه ومتابعته لاحتياجات هؤلاء الناس المحرومين من أبسط حقوقهم كبشر.