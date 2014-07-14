أحمد بن طحنون يشيد بتعاضد الموظفين ومستحقـــي التجنيد وتنظيم مراكز الخدمة الوطنية

أشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بما شاهده من تعاضد الموظفين ومستحقي التجنيد، وبالتنظيم اللافت في الإجراءات، خلال تفقده شعبة تجنيد معسكر آل نهيان بأبوظبي، إذ بدأ أمس تسجيل أبناء الوطن الحاصلين على الثانوية العامة للعام الجاري، للالتحاق بالخدمة الوطنية التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل بمراكز تسجيل الخدمة الوطنية الأربعة على مستوى الدولة، والموزعة على شعبة تجنيد معسكر آل نهيان في أبوظبي، ومركز تجنيد العين بمعسكر العين في مدينة العين، ومركز تجنيد الشارقة بمعسكر الرحمانية، ومعسكر ليوا في المنطقة الغربية.

واطلع رئيس هيئة الخدمة الوطنية والا

شبكةعيونالإخبارية

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