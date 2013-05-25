رغم استمرار تظاهرات الطلاب.. محافظ الشرقية يؤكد انتهاء أزمة تسمم المدينة الجامعية

الطلاب يحتجزون الموظفين بعد أنباء عن وفاة إحدى زميلاتهم بمستشفى الأحرار

كتب : أحمد محمود ونظيمة البحراوي منذ 3 دقائق

في الوقت الذي يواصل فيه طلاب المدينة الجامعية بالزقازيق تظاهرهم داخل مقر المدينة بشارع فاروق واحتجاز الموظفين داخل المبنى، بعد تردد أنباء عن وفاة طالبة عقب نقلها لمستشفى الأحرار مساء أمس، واحتجاجا على تسمم زملائهم بعد تناولهم وجبة الغذاء، أعلن المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، انتهاء مشكلة تسمم طلاب المدينة الجامعية، وأكد أن جميع مستشفيات المحافظة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعة، خالية تماما من أي حالات تسمم، وأن جميع الطلاب والطالبات الذين تم نقلهم بالإسعاف أو دخلوا المستشفيات بمعرفتهم خرجوا بعد التأكد من خلوهم من أي أعراض للتسمم، وأن ما يزيد على 50 حالة منهم خرجت دون تلقي أي علاج.

وأضاف المحافظ أنه تم التحفظ على عينات من وجبات الإفطار والغداء والعشاء من المدينة الجامعية، وتم إرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة بالقاهرة للتأكد من صلاحيتها، كما تم تشكيل فريق عمل طبي متكامل من وزارة الصحة لأخذ مسحات وسحب عينات من العاملين بالمطابخ والمطاعم والمخازن الخاصة بالمدن الجامعية، والتأكد من الشهادات الصحية الخاصة بهم.

وكيل وزارة الصحة: الطلاب أصيبوا بتلبك معوي وليس بالتسمم

وفي ذات السياق، أكد الدكتور إبراهيم الهنداوي وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة وضعت سيارتي إسعاف بالمدينة الجامعية تحسبا لظهور أي حالات مفاجئة. وأوضح أن عدد الحالات التي تم نقلها بسيارات الإسعاف وصل إلى 149 حالة، خرجت جميعها بعد الفحص المبدئي الذي أثبت خلوها من أي أعراض للتسمم، بل كانت فقط مصابة بتلبك معوي، وتم علاجها جميعا وخرجت من المستشفيات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن فريق العمل الطبي الذي تم تشكيله يمارس عمله حاليا في أخذ المسحات والعينات من جميع العاملين بالمدن الجامعية، للتأكد من صلاحية شهاداتهم الصحية وخلوهم من أي أمراض تتنافى مع طبيعة عملهم، وذلك بعد أن تم إرسال عينات الأطعمة إلى المعامل المركزية بالوزارة لفحصها، وإرسال تقرير مفصل عن صلاحيتها.

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