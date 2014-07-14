الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات تم حل مشاكل طلاب الدبلومة الأمريكية والمصروفات ستزيد بنسبة 5% فقط



> قال دكتور جمال نوارة الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات :” أنه تم حل مشاكل طلاب الدبلومة الأمريكية والمصروفات ستزيد بنسبة 5% فقط على جميع الجامعات وفقًا لقرار المجلس ” .

وأضاف نوارة في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة أمس الأحد من برنامج “مانشيت” :” أن الجامعات الخاصة سوف تقدم العديد من المنح المجانية للمتفوقين ” .

كما كشف نوارة عن إن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة ستبدأ يوم السبت الموافق 19 يوليو الجارى ولمدة 10 أيام،أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ عقب اعلان الحد الأدنى لها، وانتهاء تنسيق المرحلة الأولى بيومين فقط، موضحا انه من المقرر قبول 40 ألف طالب هذا العام.