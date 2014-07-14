أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات تم حل مشاكل طلاب الدبلومة الأمريكية والمصروفات ستزيد بنسبة 5% فقط

Google+ Print
الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات تم حل مشاكل طلاب الدبلومة الأمريكية والمصروفات ستزيد بنسبة 5% فقط الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات تم حل مشاكل طلاب الدبلومة الأمريكية والمصروفات ستزيد بنسبة 5% فقط


> قال دكتور جمال نوارة الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات :” أنه تم حل مشاكل طلاب الدبلومة الأمريكية والمصروفات ستزيد بنسبة 5% فقط على جميع الجامعات وفقًا لقرار المجلس ” .

وأضاف نوارة في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة أمس الأحد من برنامج “مانشيت” :” أن الجامعات الخاصة سوف تقدم العديد من المنح المجانية للمتفوقين ” .

كما كشف نوارة عن إن المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة ستبدأ يوم السبت الموافق 19 يوليو الجارى ولمدة 10 أيام،أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ عقب اعلان الحد الأدنى لها، وانتهاء تنسيق المرحلة الأولى بيومين فقط، موضحا انه من المقرر قبول 40 ألف طالب هذا العام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا