تامزين أوثوايت تهدد طليقها بعد تخلّفه عن دفع نفقة طفلتيهما

أعربت النجمة البريطانية Tamzin Outhwaite عن غضبها الشديد من زوجها السابق الممثل الويلزي Tom Ellis، الذي أعلن أن وضعه المادي لا يسمح له بدفع نفقة مالية شهرية لأولاده.

Tamzin البالغة من العمر 43 عاماً والتي إشتهرت بدور Melanie Owen في مسلسل EastEnders، هددت Ellis باللجوء إلى القضاء والإستعانة بمحاميها الخاص لتسوية القضية العالقة بينهما.

وقال مصدر مقرّب من الطرفين: الوضع الذي وصلا إليه أشبه بكابوس.. Tamzin و Ellis إتفقا بعد الطلاق أن تبقى علاقتهما ودية وطيبة، لكن ما حصل وضعهما تحت ضغط شديد.

وأضاف هذا المصدر: Tom كممثل ليس لديه أي دخل شهري ثابت، وحسب ما قال فإن وضعه المادي ضيّق جداً خلال هذه الفترة.

Tom Ellis الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، سيشارك خلال الفترة القادمة بعمل تمثيلي درامي مربح، وحسب ما أفاد أحد المقربين منه، ققد أكد أنه سيدفع حصّته من نفقة الأولاد فور تقاضيه الأجر المُتفق عليه.

يشار إلى أن Outhwaite و Ellis تزوجا في العام 2006 وأعلنا إنفصالهما في الـ 2012 بعد إعتراف الأخير بخيانة زوجته. وقد أثمر زواجهما الذي إستمر 7 سنوات، عن ولادة Florence إبنة الـ 5 سنوات، و Marnie Mae إبنة الـ 20 شهراً.

ومن اللافت أن طلاق Ellis وزوجته إستغرق فقط 120 ثانية، حيث لم يعرقل أحد الطرفين الإجرءات القانونية.