شقيق كيم كردشيان يحضر زفاف حبيبها السابق

لم يكلّف نجم تلفزيون الواقع Brody Jenner نفسه بحضور زفاف أخته غير الشقيقة Kim Kardashian في أيار الماضي، لكنه شارك أمس السبت في حفل زواج حبيبها السابق Reggie Bush وخطيبته Lilit Avagyan.

Jenner البالغ من العمر 30 عاماً حضر المناسبة التي أقيمت داخل منتجع The Grand Del Mar في سان دييغو بكاليفورنيا، برفقة حبيبته Kaitlynn Carter.

هذه الخطوة المصيرية التي أقدم عليها لاعب كرة القدم الأمريكي Reggie Bush وعارضة الأزياء Avagyan، جاءت بعد علاقة حب قوية إستمرت 3 سنوات وأثمرت عن ولادة طفلتهما الوحيدة إبنة الـ 14 شهراً.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن Brody Jenner تغيّب عن حفل زواج Kardashian والمغنّي Kanye West لأن حبيبته لم تتلق بطاقة دعوة، إلا أن شقيقه Brandon وزوجته Leah حضرا الحدث الموسم.

علاقة Reggie والنجمة العالمية Kim Kardashian بدأت في حزيران 2007 حين إلتقيا في حفل توزيع جوائز ESPY Awards، وإنتهت بشكل نهائي في أواخر أيّار من العام 2010.

وفي حال نظرنا إلى الوراء، نجد أن علاقة Kim بشقيقها الآخر Robert Kardashian متوترة أيضاً، فالأخير إلى جانب عدم حضوره حفل زفافها الإيطالي لأسباب غير مقنعة، قام مؤخراً بحذفها من لائحة الأشخاص الذين يتابعهم عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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