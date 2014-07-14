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وفاة ممثلة مغربية بعد انهيار منزلها

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وفاة ممثلة مغربية بعد انهيار منزلها وفاة ممثلة مغربية بعد انهيار منزلها

الأحد 13-07-2014 22:05

بعد تضارب الأخبار عن وفاة الممثلة الشابة أمال معروف ووالدتها، وسط عدد من الضحايا الذين خلفتهم كارثة انهيار 3 عمارات بالدارالبيضاء والتي وصل عددهم لحد الأن إلى 15 شخصاً، عادت الأنباء لتؤكد خبر وفاة الممثلة ووالدتها اللتان انتشلتهما صباح يوم الأحد فرق الإنقاذ من نفس مكان الانهيار وسط تكبير الحاضرين، وقيام موقع مغربي بنشر مؤثر حين تعرّف الجد والجدة على جثة حفيدتهما ووالدتها.

وكانت أخبار عدة قد تحدثت من قبل عن نجاة الممثلة التي كُتب لها على ما يبدو أن تشتهر بسبب طريقة موتها، لعلها كانت تنام بهدوء وتحلم أن تشق طريقها في عالم الفن يوماً ما، لكن القدر شاء أن تكون أيامها معدودة تنتهي في نصف شهر رمضان.

ولم تُعرف أمال كثيراً قبل هذه الكارثة التي حلت على سكان العمارات، لكنها يوم عرفها الناس ماتت، وأخر ما كتبته على صفحتها الخاصة بموقع "فيس بوك" هو تهنئة لنفسها بعيد ميلادها، كما كتبت عبارات رومانسية منسوبة للكاتبة شهرزاد.

 

 

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