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ما الذي سيجمع عابد فهد ونادين نجيم مُجدّداً؟

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ما الذي سيجمع عابد فهد ونادين نجيم مُجدّداً؟ ما الذي سيجمع عابد فهد ونادين نجيم مُجدّداً؟

الأحد 13-07-2014 18:09

كشف منتج مسلسل "لو" صادق الصّباح، أنّه تعاقد مجدّداً مع الفنان عابد فهد، والفنانة نادين نسيب نجيم، والفنان يوسف الخال للقيام ببطولة عمل درامي جديد لرمضان 2015، بعد النّجاح الذي حقّقوه في مسلسل "لو" الذي يعرض حاليّاً.

وسيكون العمل الجديد الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد من تأليف بلال شحادات، أمّا المعالجة الدراميّة فهي للمؤلّف نجيب نصير، ويتولّى الإخراج سامر برقاوي الذي قام أيضاً بإخراج مسلسل "لو".

يشار إلى أن مسلسل "لو" يطرح قضيّة الخيانة الزوجيّة من زاوية جديدة، فالزّوجة هنا هي التي تخون زوجها، دون الغوص في مبرارت الخيانة بل العمل على إيجاد حلول تخلق توازن بين الذكر واﻷنثى في الثقافة العربية.

 

 

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