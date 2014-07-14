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حصرياً.. هذه هي الصور الأولى لنسرين طافش في "الأخوة"

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حصرياً.. هذه هي الصور الأولى لنسرين طافش في "الأخوة" حصرياً.. هذه هي الصور الأولى لنسرين طافش في "الأخوة"

الأحد 13-07-2014 23:39

بدأت الفنانة نسرين طافش يوم السبت تصوير أولى مشاهدها في المسلسل العربي المشترك "الاخوة"، حيث تحل كضيفة شرف في الجزء الأول من العمل، فيما تشارك ببطولة الجزء الثاني منه.

وعلم "سيدتي نت" أن طافش ستطل في مسلسل "الأخوة" عبر شخصية "سلمى"، بعد أن كان من المفترض أن تجسد شخصية "جوليا"، ولقد حصلنا حصرياً على الصور الأولى لها من كواليس "الأخوة".

ومن جهة أخرى، شاركت نسرين مؤخراً في حفل منظمة "بي سي آر إف" الذي أقيم في دبي، على اعتبارها سفيرة إنسانية للمنظمة.

 

 

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