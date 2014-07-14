بالصور .. ألمانيا بطلًا لكأس العالم بعد فوزها على الارجنتين بهدف مقابل لاشئ

توجت ألمانيا بكأس العالم بعد تغلبها على الأرجنتين 1/صفر في مباراة مثيرة بالدور النهائي باستاد ماراكانا بمدينة ريو جانيرو امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

أحرز هدف المباراة الوحيد البديل ماريو جوتزه في الدقيقة الثامنة من الشوط الإضافي الرابع .

حضر المباراة العديد من زعماء العالم منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وليما روسيف رئيسة البرازيل ورئيس المانيا يواخيم جاوك بجانب سيب بلاتر رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من الشخصيات البارزة .

جاءت بداية المباراة حذرة من كلا الفريقين حيث اعتمدا على تأمين كثافة عددية في وسط الملعب للسيطرة على منطقة المناورات مع الاعتماد الهجمات المرتدة ، وأهدر هيجوين أول فرصة للأرجنتين في الدقيقة الثانية عندما سدد من الناحية اليمنى لمنطقة الجزاء بجوار القائم .

بدات الأرجنتين تتحرك عن طريق ميسي رغم الحصار المشدد الذي فرض عليه ، وعاونه لافيتزي حيث اخترقا دفاع ألمانيا أكثر من مرة لكن محاولاتهم لم تتسم بالخطورة المطلوبة .

أهدرت الأرجنتين أول فرصة خطيرة في الدقيقة 20 عندما أعاد أحد لاعبي ألمانيا كرة للوراء عن طريق الخطأ لتصل إلى هيجوين الذي انطلق مسرعا في عمق الدفاع لكنه تسرع وسدد بجوار القائم .

> أهدرت ألمانيا فرصة خطيرة في الدقيقة 27 عندما ارتقى توماس مولر لتسديد راسية أنقذها الحارس روميرو قبل أن يطلق الحكم صافرته محتسبا تسللا على مهاجم ألمانيا .