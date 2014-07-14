بوكو حرام تفجر جسرًا هامًا شمال شرق نيجيريا

هاجم مسلحون يشتبه بانتمائهم لجماعة (بوكو حرام) المتشددة ، أحد الجسور الهامة بمنطقة (دامبوا) شمال شرق نيجيريا بالقرب من الحدود النيجيرية الكاميرونية بالمتفجرات ما أدي إلي تدميره.

وقال شهود عيان ـ في تصريح صحفي اليوم الأحد إن تدمير الجسر أوقف حركة المرور علي الطريق الذي يصل مدن (بيو) و(داماتورو) و (ميدوجوري).

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولي التي يتم فيها تدمير جسور في المنطقة ، فقد دمر مسلحون منذ أسابيع أحد الجسور في المنطقة وقتلوا وأصابوا العشرات علي طريق سريع من خلال نصب كمائن مزيفة.

> أ ش أ