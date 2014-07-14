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ملك الأردن وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

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ملك الأردن وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة ملك الأردن وأمين عام الأمم المتحدة يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

العاهل الاردني الملك عبد الله الثانى

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون هاتفيا مساء اليوم الأحد تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، حيث جدد ملك الأردن التحذير من التداعيات الخطيرة لما يجري في القطاع على المنطقة واستقرارها.

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي ، شدد الملك عبدالله الثاني خلال الاتصال على ضرورة وقف استهداف المدنيين وأهمية احترام القانون الدولي في هذا الشأن في الوقت الذي نبه فيه من مخاطر الفراغ الناجم عن توقف المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي وفق حل الدولتين مما سيؤدي إلى مزيد من العنف والتصعيد.

وأفاد العاهل الأردني بأن المملكة تعمل بكل طاقاتهت لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ، وتسهيل تقديم العون الطبي والإنساني ومعالجة الجرحى والمصابين من أبناء القطاع.
> أ ش أ

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