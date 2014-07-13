إصابة مجند واحتراق 60 نخلة نتيجة ماس كهربائى بمدينة قنا

أصيب مجند بإدارة قوات الدفاع المدنى باختناق نتيجة الحريق الذى نشب بـ60 نخلة بمنطقة عزبة صالح بمدينة قنا.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة بنشوب حريق بعدد من النخيل بمدينة قنا.

وكشفت التحريات انشوب حريق بمجموعة من النخيل فانتقلت قوات الدفاع المدنى ،وتم الدفع بـ 10 سيارت إطفاء ،فيما تم التنسيق مع مدير أمن الأقصر لإرسال سيارات إطفاء.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدنى بقنا العميد شريف محمد أنه تم السيطرة على الحريق.

ويتم حاليا إخماد النيران بالأشجار الصغيرة ،مشيراً إلى أنه تم نقل المجند المصاب لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

وأسفر الحريق عن احتراق 60 نخلة ،وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.