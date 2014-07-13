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بوتين يوقع على اتفاقيات للتعاون مع الأرجنتين في مجال الطاقة النووية

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بوتين يوقع على اتفاقيات للتعاون مع الأرجنتين في مجال الطاقة النووية بوتين يوقع على اتفاقيات للتعاون مع الأرجنتين في مجال الطاقة النووية

فلاديمير بوتين

وقعت الأرجنتين وروسيا على عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين فى مجال الطاقة النووية .

وذكرت تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ، الليلة أن الاتفاقيات – التى وقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الراهنة للأرجنتين تنص على قيام مؤسسة الطاقة الذرية الروسية “روساتوم” بتشييد العديد من الوحدات في محطة ” آتوكا – 3 ” الأرجنتينية للطاقة النووية.

ويرى المراقبون أن الأرجنتين في حالة تعطش واضح للاستثمارات الأجنبية ، حيث تواجه احتمال عجزها عن سداد الديون نظرا لرفض المستثمرين إعادة هيكلة ديونها.

ومن المنتظر أن يتوجه بوتين في وقت لاحق إلى البرازيل للاشتراك في أعمال مؤتمر دول “بريكس” الذى يضم مجموعة من الاقتصاديات الناشئة في العالم و الذى من المقرر أن يعقد فى مدينة ” فورتاليزا ” البرازيلية.

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