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شكري يرأس وفد مصر الى الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب

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شكري يرأس وفد مصر الى الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب شكري يرأس وفد مصر الى الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب

وزير الخارجية – سامح شكري

يرأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد الي الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي وزراء الخارجية والذي يعقد في القاهرة مساء غد “الاثنين” بناء علي دعوة من الكويت بصفتها رئيس القمة العربية الحالية وبدعم ومؤازرة من مصر لضمان عقد الاجتماع، وذلك بهدف بحث الأوضاع الخطيرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تواصل العدوان الاسرائيلي علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل علي الوقف الفوري لنزيف الدم بين الأبرياء من المدنيين الفلسطينيين وصياغة موقف عربي موحد في هذا الشأن.

وتم خلال الاتصال الهاتفي الذي جري مؤخراً بين الوزير سامح شكري والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تنسيق المواقف بين البلدين استعدادا للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب لضمان خروجه بنتائج تسهم في وقف الاعتداءات الإسرائيلية علي الشعب الفلسطيني.

كما تم خلال الاتصال بين الوزيرين الاتفاق علي عقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين المعنية بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والقنصلية بما يحقق مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

تجدر الاشارةً الي ان الوزير سامح شكري كان قد قام بالغاء زيارته الي تونس للمشاركة في اجتماعات دول الجوار الليبي وذلك للتواجد في القاهرة لمواصلة الاتصالات الخاصة بمتابعة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتحضير للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

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