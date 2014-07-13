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قوات «درع ليبيا» تنفي مشاركتها في اشتباكات مطار طرابلس الدولي

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نفت قوات درع ليبيا (الغربية والوسطى) مسؤوليتها عن المشاركة في أحداث اشتباكات مطار طرابلس الدولي، واعتبرت نفسها طرفا محايدا في تحرك عسكري تشهده العاصمة طرابلس.


> وأكد المتحدث باسم قوة درع ليبيا (الوسطى) أحمد هدية في تصريحات صحفية الأحد، أنه «لا صحة للمعلومات المتداولة عن مشاركة قوة الوسطى في اشتباكات مطار طرابلس، وكل ما يشاع عن مشاركتنا غير صحيح ومغلوط تماما».
> وأضاف: «البعض تحدث عن سقوط عدد من عناصر القوة في الاشتباكات، ونشروا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لقادة يزعمون أنهم من التابعين لنا، نؤكد أن هذا أمر ملفق ويهدف لتشويه سمعة الدرع وعناصره النظاميين».

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