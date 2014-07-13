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محافظ الاسماعيلية يفتتح منفذين جديدين لبيع الخضروالفاكهة واللحوم والسلع الغذائية

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محافظ الاسماعيلية يفتتح منفذين جديدين لبيع الخضروالفاكهة واللحوم والسلع الغذائية محافظ الاسماعيلية يفتتح منفذين جديدين لبيع الخضروالفاكهة واللحوم والسلع الغذائية

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الاسماعيلية، يرافقه حسن الجاويش مدير عام مديرية والتجارة الداخلية، وعربى مجاهد نقيب فلاحين الاسماعيلية، والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بافتتاح عدد منفذين جديدين من المنافذ التابعة لنقابة الفلاحين بالاسماعيلية والبالغ اجماليها عدد 11 منفذا موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة وتوابعها والمخصصة لبيع الخضر والفاكهة واللحوم الطازجة وكافة أنواع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للجمهور مباشرة.

وذلك ضمن خطة المحافظة وتوجيهات محافظ الاسماعيلية، بشأن التوسع فى فتح سلسلة من المنافذ لطرح وبيع كافة السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنيين ومن أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنيين ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار .

وخلال افتتاح المحافظ للمنافذ بقرية أبو خليفة، أحتشد عدد كبير من المواطنيين والأهالى حول المحافظ الذى أستمع الى مطالبهم وشكاواهم من نقص بعض الخدمات والمرافق والمشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وقد وعد المحافظ بالاستجابة لتلك المطالب والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن كما أصدر المحافظ تعليمات بسرعة تشكيل لجنة خاصة من ممثلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، لتتولى هذه اللجنة حصر كافة المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لحل تلك المشكلات وتلبية مطالب المواطنيين والاهالى وعرض تقرير تفصيلى بالموقف كاملا على المحافظ خلال هذا الأسبوع .

كما اكد المحافظ على رئيس القرية والمركز والمدينة وجميع المسؤلين بضرورة تفعيل التواصل والتفاعل مع المواطنيين والعمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم فى اطار الامكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة .

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