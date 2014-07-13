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ملك الأردن يوجه بتعزيز طواقم المستشفى الميداني العسكري في غزة بالكوادر الطبية

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ملك الأردن يوجه بتعزيز طواقم المستشفى الميداني العسكري في غزة بالكوادر الطبية ملك الأردن يوجه بتعزيز طواقم المستشفى الميداني العسكري في غزة بالكوادر الطبية

الملك عبدالله الثاني

وجه الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد، بتعزيز طواقم المستشفى الميداني العسكري في غزة بكوادر طبية من الجراحين وأطباء العظام والتخدير ومختلف الاختصاصات بالإضافة للمعدات والأجهزة الطبية والعلاجات وكميات كبيرة من وحدات الدم وعدد من سيارات الإسعاف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء اليوم أنه وبتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة أوعز نائب الملك ولي العهد الحسين بن عبدالله إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن مشعل محمد الزبن بأن تقوم القوات المسلحة بتعزيز طواقم المستشفى بالكوادر الطبية اللازمة.

وأفادت الوكالة بأن عددا من سيارات الإسعاف غادرت من مديرية الخدمات الطبية فجر اليوم لنقل عدد من الجرحى والمصابين الذين تعذر تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم جراء إصاباتهم البالغة ليتم علاجهم في مدينة الحسين الطبية.

يشار إلى أن المستشفى الميداني العسكري الأردني موجود في غزة منذ أكثر خمس سنوات ويقدم الخدمة للمواطنين على مدار الساعة ، حيث قدم الخدمة لأكثر من مليون وربع من المواطنين في القطاع ، وأجرى مئات العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة والصغرى ، وقام بتحويل العشرات من المصابين الذين تعذر استكمال علاجهم في المستشفى لاستكمال علاجهم في مدينة الحسين الطبية.

وقد عبر المواطنون في قطاع غزة – وفقا للوكالة الأردنية – عن بالغ شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للملك عبدالله الثاني والشعب الأردني والقوات المسلحة الأردنية على وقفتهم الأخوية مع إخوانهم في قطاع غزة في مختلف الظروف والأحوال.

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