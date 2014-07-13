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هروب 13 طفل من دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان للأيتام لسوء المعاملة‎

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هروب 13 طفل من دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان للأيتام لسوء المعاملة‎ هروب 13 طفل من دار المدينة المنورة بالعاشر من رمضان للأيتام لسوء المعاملة‎

كشف تقرير صادر من منظمة الحريات لحقوق الإنسان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن هروب 13 طفل من دار المدينة المنورة للأيتام بالعاشر من رمضان وذلك بسبب سوء المعاملة من المشرفين وتعرض الأطفال للتعذيب على قول بيان المؤسسة .

وأكد محمد كامل رئيس مكتب المنظمة بالعاشر من رمضان، أنهم تلقوا شكوى من الأطفال بعد هروبهم تفيد معاملتهم بقسوة داخل الدار وحبسهم إنفراديًا أكثر من مرة والتعدي عليهم بالسب والضرب.

وأوضح ان الطفل عبدالله محمد كمال أحد نزلاء الدار، ارسل شكوى للمنظمة بعد هروبه بسبب سوء المعاملة لافتا إلى أنهم أعادوا الطفل للدار مرة بعد تعهد مدير الدار والمشرفين بحسن معاملتهم للأطفال

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